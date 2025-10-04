«Трактор» потерпел третье поражение подряд

Челябинский «Трактор» в гостях уступил в овертайме «Шанхайским Драконам» – 4:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде команды больше присматривались друг к другу, нежели атаковали.

Неудивительно: китайский клуб, сменив «прописку», из команды-статиста превратился в достаточно серьезного игрока и занимает четвертое место на Западе. А челябинцы никак не могут выйти на уровень прошлого года.

На 9-й минуте встречи Остин Вагнер замкнул передачу на дальнюю штангу ворот челябинцев – 1:0, хозяева выходят вперед.

Уже во втором периоде, на 23-й минуте матча, челябинцы остались в меньшинстве, и на 25-й минуте Борна Рендулич реализовал численное преимущество – 2:0, «Драконы» увеличивают отрыв.

На 26-й минуте в меньшинстве оказались уже хозяева. Но на 27-й минуте «черно-белые» в очередной раз в нынешнем сезоне нарушили численный состав, и число игроков на льду сравнялось.

На 30-й минуте «Шанхайские Драконы» вновь остались в меньшинстве. На 31-й минуте Василий Глотов сделал поперечную передачу с синей линии Григорию Дронову, и тот пушечным ударом отправил шайбу в ворота китайского клуба – 1:2.

В середине встречи «черно-белые» усилили давление на вратаря «Драконов». И на 35-й минуте Андрей Никонов, получив шайбу из-за ворот «Драконов» от Егора Коршкова, сравнивает счет – 2:2.

Но тут же Остин Вагнер влетел в зону «Трактора» и вновь вывел китайский клуб вперед – 3:2.

В третьем периоде челябинцы начали перехватывать инициативу. И на 54-й минуте Пьеррик Дюбе сравнял счет – 3:3.

Однако на 55-й минуте Райан Спунер со второй попытки пробил Криса Дригера – 4:3, «Шанхайские Драктоны» снова впереди.

На 59-й минуте голкипер «черно-белых» убежал с ворот, уступив место шестому полевому игроку. К этому времени «Драконы» уже откровенно играли на удержание счета. Но их усилия не увенчались успехом. За 1 минуту и 4 секунды до сирены Михаил Григоренко сравнивает счет – 4:4, и Крис Дригер возвращается на ворота. Овертайм.

Однако в овертайме удача вновь отвернулась от южноуральцев. Через 53 секунды после его начала Ник Меркли установил окончательный счет – 5:4 в пользу «Шанхайских Драконов».

И это третье подряд поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

