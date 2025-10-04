В Челябинске Porsche отбросил «Ладу» на остановку общественного транспорта

В Челябинске легковушка вылетела на остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 19:15 возле главного корпуса ЮУрГУ.

Судя по видео, записанному камерой наружного наблюдения, 80-летний водитель автомобиля Porsche решил повернуть на проспект Ленина от улицы Тернопольской в сторону памятника Курчатову. Но не пропустил едущую по главной дороге Lada Largus. Машины столкнулись, и отечественную легковушку отбросило на остановочный павильон. По данным ГАИ, пострадал 49-летний водитель Lada. По всей видимости, он получил серьезные травмы, так как на место аварии вызывали реанимацию.

Челябинск, Павел Зварзин

