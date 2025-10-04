На одной из челябинских сетей АЗС ввели ограничения отпуска бензина

В Челябинске на одной из сетей АЗС ввели ограничения отпуска бензина – не более 15 литров одному водителю в сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столь жесткий лимит объясняют «неблагоприятной обстановкой на предприятиях нефтепереработки» и возникшим из-за этого дефицитом «светлых нефтепродуктов на товарно-сырьевой бирже».

Пока ограничения установлены до понедельника.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube