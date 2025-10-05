«Металлург» разгромил «Спартак»

Магнитогорский «Металлург» в Москве уверенно переиграл «Спартак» – 6:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцы сделали в сегодняшней игре акцент на точность. В первом периоде гости нанесли всего 5 ударов в створ ворот. И два из них завершились заброшенной шайбой.

На 6-й минуте встречи «Металлург» провел быструю атаку. Владимир Ткачев отправил шайбу к дальней штанге, Егор Яковлев поверху переправил ее Роману Канцерову, и тот поразил дальний нижний угол – 1:0, магнитогорцы открывают счет.

Лишь на 16-й минуте Данил Пивчулин сравнял счет – 1:1. Но уже две минуты спустя Роман Канцеров, выйдя один на один с вратарем москвичей, оформил дубль – 2:1.

Во второй двадцатиминутке ситуация не изменилась: хоккеисты «Спартака» били по воротам чаще, но безрезультатно. «Металлурги» били реже, но точнее. На 26-й минуте Даниил Вовченко реализовал большинство магнитогорцев – 3:1. На 30-й минуте Руслан Исхаков ворвался в зону хозяев, мощным броском отправил шайбу на пятак, и она, ударившись в конек Никиты Михайлиса, влетела в ворота – 4:1, гости уверенно ведут.

К середине третьего периода хозяева взвинтили темп игры, все чаще стали гостить в зоне «Магнитки», но особенно острых моментов не создавали. А южноуральцы продолжали гнуть свю линию. На 49-й минуте Люк Джонсон подхватил шайбу у ворот москвичей, стянул на себя двух спартаковских защитников и скинул пас на Никиту Михайлиса. И кистевым броском магнитогорец оформил дубль, уже второй на сегодня у игроков «Металлурга» – 5:1.

На 52-й минуте Робин Пресс отправил шайбу от ворот «Магнитки» к синей линии хозяев Никите Михайлису, Михайлис на пару с Русланом Исхаковым вышли против одного голкипера моквичей, Никита отправил пас на дальнюю штангу, и Руслан спокойно сделал счет 6:1 в пользу магнитогорцев.

На 59-й минуте был шанс у магнитогорцев забросить еще одну шайбу: в ворота «Спартака» назначили буллит, но голкипер «красно-белых» не дал шансов Владимиру Ткачеву.

Зато на последней минуте матча Павел Порядин чуть сократил отставание хозяев – 2:6.

Уверенная победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

