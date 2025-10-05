Шестнадцатилетний челябинец погиб, разговаривая по телефону

В Челябинске 16-летний подросток погиб, разговаривая по телефону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на улице Южноуральской. Юноша держал подключенный к электричеству смартфон в одной руке, а другой, по предварительным данным, взялся за батарею отопления. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи вернуть его к жизни не смогла.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Челябинск, Павел Зварзин

