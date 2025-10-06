Вылет двух рейсов из Челябинска в Сочи задерживается

В Челябинске задержали вылет нескольких авиарейсов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», прибытие и вылет авиарейсов между Челябинском и Сочи задерживается.
Так, самолет, который должен был прилететь из Сочи в Челябинск в 21:30 воскресенья, 5 октября, ожидается теперь в 12:55 сегодня, 6 октября. Еще два рейса, запланированные к прибытию в 16:25 и 17:10, должны прибыть в 21:10 и 21:20.
Соответственно, задерживается вылет из Челябинска авиарейсов, запланированных на 09:00 (расчетное время отбытия 14:40) и 18:25 (перенесен на 22:50).
Отметим, сегодняшней ночью в аэропортах Сочи и еще нескольких городов были введены ограничения на прием выпуск воздушных судов. Утром аэропорт открыли.
Кроме того, задерживается вылет самолета из Челябинска в Душанбе (перенесен с 18:40 на 22:05).
Челябинск, Виктор Елисеев
