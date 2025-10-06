В Челябинске без тепла остаются 78 домов

Восемь десятков многоквартирных домов Челябинска остаются без тепла.

Как уже сообщал «Новый День», отопительный сезон начался в городе в прошлый понедельник. В центре во многих зданиях батареи стали горячими в тот же день, а, например, на северо-западе – только в пятницу.

«Без тепла из-за аварийных отключений остается 78 домов. Если в каком-то подъезде или квартире нет отопления, нужно работать со своей управляющей компанией», – заявил сегодня мэр Алексей Лошкин.

На контроле еще 28 домов с проблемными бойлерами.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube