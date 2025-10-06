Турист прорубил ногу в горах Южного Урала

Мужчину с тяжелой травмой эвакуировали из леса в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в прес-службе Противопожарной службы Челябинской области, инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 3 октября, на территории Миасского городского округа, недалеко от национального парка «Таганай».

Мужчина с супругой отправились в пеший поход на живописную вершину горы Ицыл. На ночлег решили остановиться в окрестностях поселка Тыелга. Туристы решили развести костер. При попытке нарубить дров мужчина промахнулся и всадил топор себе в ногу. Рана оказалась настолько глубокой, что самостоятельно вернуться супруги не могли и позвонили по единому телефонному номеру экстренных служб 112, сообщив свои координаты.

На помощь туристам из села Новоандреевка выдвинулись пожарные. Так как на пожарном автомобиле к пострадавшему было не проехать, спасательная группа направилась к горе Ицыл на двух личных квадроциклах.

На месте происшествия пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего семью вывезли к поселку Тыелга и передали бригаде скорой медицинской помощи. Теперь жизни травмированного туриста ничего не угрожает.

Челябинск, Виктор Елисеев

