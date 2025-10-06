В Челябинске огласили приговор южноуральцу, развернувшему крупное производство синтетических наркотиков

В Челябинске вынесен приговор о незаконном производстве свыше 19 килограммов наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал южноуральца виновным незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств.

Установлено, что в сентябре 2024 года мужчина вместе со своими подельниками оборудовал в частном доме в селе Клепалово Каслинского района нарколабораторию. Подельники успели произвести свыше 19 килограммов мефедрона и более 8 килограммов из них разместили в тайнике.

Наркотики изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил южноуральца к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении двоих соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Челябинск

