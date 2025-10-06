Взбесившийся робот-пылесос спалил квартиру в Челябинске

Робот-пылесос стал причиной пожара в челябинской квартире.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 6 октября, в многоквартирном доме, расположенном на улице Челябинской в поселке Новосинеглазово.
Причиной пожара стал аварийный режим работы робота-пылесоса. «На момент возгорания устройство находилось в режиме ожидания и не стояло на зарядке», – уточнили представители ведомства.
Огонь обнаружил хозяин квартиры и сразу же вызвал пожарных. Но к моменту их прибытия пламя охватило уже 60 квадратных метров.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
