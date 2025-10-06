Брат погибшей жительницы Магнитогорска просил смягчить приговор убившему ее отцу

Вступил в силу приговор магнитогорцу, расправившемуся с собственной дочерью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Магнитогорска, осужденного за убийство дочери.

Напомним, в конце весны 2024 года Магнитогорск всколыхнула весть о пропаже 31-летней женщины. По рассказам знакомых, она страдала игроманией, часто занимала деньги и не отдавала, что могло стать причиной исчезновения. Уралочку искали полтора месяца, пока 18 июля не обнаружили ее труп в реке Урал вблизи улицы Николая Шишка в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

Тело с многочисленными травмами головы завернули в мусорные мешки, обмотанные скотчем. Руки и ноги были связаны, на голову надели полимерный пакет. К трупу прикрепили груз.

В ходе следствия выяснилось, что утром 28 мая 2024 года в одном из домов по улице Калмыкова между отцом и дочерью вспыхнула ссора. Сначала магнитогорец душил женщину, а затем перетащил в гараж и несколько раз ударил молотком по голове. После этого он упаковал тело и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду.

В июне текущего года суд приговорил магнитогорца к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Признанный потерпевшим по делу брат погибшей обжаловал приговор, назвав его слишком суровым.

Областной суд доводы апелляционной жалобы, приговор в части назначенного наказания оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

