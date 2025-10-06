Гигантский бездомный пес набросился на женщину в пригороде Челябинска

После нападения собаки на женщину в Копейске возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 6 октября, утром. Об этом сама пострадавшая рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, в момент нападения она была во дворе дома по улице Короленко, расположенном рядом с детским садом, куда отвела ребенка, когда на нее набросилась большая светло-коричневая собака с биркой в ухе. Пес начал лаять и кидаться на нее. Перепуганная копейчанка закричала. На ее крики из дома выскочил мужчина, который смог отогнать животное.

По данному факту в СКР возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube