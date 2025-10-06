В Челябинске после реконструкции запустили станцию водоочистки: выбросов и неприятных запахов будет меньше

Очистные сооружения канализации запустили в работу после реконструкции в Челябинске. Модернизированная станция сможет увеличить объем очищаемых вод, сократятся выбросы вредных веществ. Старт работе станции дал губернатор Алексей Текслер. «Это важный для региона проект. Во-первых, мы качественно улучшаем обращение с отходами. Во-вторых, значительно снижаем неприятные запахи. В наших планах – продолжение: предстоит модернизация системы биологической очистки, которую мы спроектируем и реализуем», – подчеркнул глава региона.

Реконструкцию объекта проводила ГК «Кортрос». Станислав Киселев, генеральный директор компании, рассказал участникам церемонии запуска, какой экологический эффект будет достигнут с началом работы станции. В результате модернизации очистных сооружений канализации уменьшается площадь задействованных иловых полей, что ведет к сокращению выбросов как в воздух, так и в реку Миасс и повышению уровня санитарно-экологической безопасности региона.

Новый цех механической очистки осадков, возведенный в рамках первого этапа масштабной модернизации, обеспечивает очистку до 400 тыс. кубометров сточных вод ежедневно, работая в круглосуточном режиме. В цехе установлены вертикальные решетки грубой очистки и решетки тонкой очистки с перфорированным экраном. Двухступенчатый комплекс позволит эффективно удалять из стоков крупный и мелкий мусор. После решеток стоки поступают на песколовки, где происходит удаление песка, жиров и нефтепродуктов. Весь собранный песок промывается, прессуется и отправляется на утилизацию. Комплекс также оснащен отечественными шиберными затворами, конвейерами для транспортировки отбросов и промывочно-винтовыми прессами, которые обезвоживают отбросы.

Четвертый этап станции включает в себя цех механической обработки осадков, технологическая цепочка которого основана на использовании как российского, так и зарубежного оборудования, включая установки из Турции и Китая. После очистки вода возвращается в оборотный цикл для питания бактерий, а обезвоженный осадок (КЕК) поступает через систему винтовых транспортеров и вывозится на площадку для утилизации. На этом этапе происходит сгущение избыточного активного ила и обезвоживание смеси, состоящей из сырого осадка и сгущенного активного ила. Технологический цикл позволяет полностью обеспечить обезвоживание всего образующегося сырого осадка и избыточного активного ила.

Результатом процесса является сухой осадок, в то время как побочным продуктом выступает фильтрат, который возвращается на начальный этап очистки. Это обеспечивает повторное поступление органики к бактериям. При этом исключается необходимость транспортировки воды на площадку, а также предотвращается ее испарение, что способствует стабильности и эффективности всего цикла очистки.

«Реконструкция очистных сооружений в Челябинске – важный шаг для улучшения экологической обстановки и снижения антропогенной нагрузки на водные ресурсы региона. Благодаря проведенным работам производительность сооружений увеличилась, а объем выбросов летучих веществ сократился на 35-40%», – подчеркнул Станислав Киселев.

Последняя значительная модернизация комплекса была проведена более 30 лет назад – в 1992 году. Масштабная реконструкция инициирована главой области в 2020 году и проводится в рамках региональной программы «Большой ремонт 74». Проект реализуется на средства Фонда национального благосостояния. Завершение всех этапов модернизации позволит обеспечить качество очистки сточных вод с соблюдением всех нормативов предельно-допустимой концентрации сброса воды в водоем, повысит надежность и стабильность работы системы.

