В Магнитогорске маршрутка вылетела под удар пожарной машины

В Магнитогорске пожарный автомобиль врезался в маршрутку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в субботу, 4 октября, на проспекте Ленина в Магнитогорске.
Около 14:00 специальный автомобиль, ехавший с включенными световыми спецсигналами и сиреной, врезался в маршрутный автобус.
Общественный транспорт ехал на зеленый сигнал светофора. Почему водитель решил не реагировать на спецсигналы, сейчас выясняет полиция.
По информации ГАИ, в момент столкновения в автобусе находились восемь пассажиров. Повреждения получили ехавшие в маршрутке трое детей.
По факту ДТП начато административное расследование.
Челябинск, Виктор Елисеев
