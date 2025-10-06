В Магнитогорске маршрутка вылетела под удар пожарной машины

В Магнитогорске пожарный автомобиль врезался в маршрутку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла в субботу, 4 октября, на проспекте Ленина в Магнитогорске.

Около 14:00 специальный автомобиль, ехавший с включенными световыми спецсигналами и сиреной, врезался в маршрутный автобус.

Общественный транспорт ехал на зеленый сигнал светофора. Почему водитель решил не реагировать на спецсигналы, сейчас выясняет полиция.

По информации ГАИ, в момент столкновения в автобусе находились восемь пассажиров. Повреждения получили ехавшие в маршрутке трое детей.

По факту ДТП начато административное расследование.

Челябинск

