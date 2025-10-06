В центре Челябинска ограничат движение

На улице Орджоникидзе в Челябинске начинается ремонт.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 6 октября, стартует ремонт улицы Орджоникидзе на участке от дома №54а до пересечения с улицей Цвиллинга.
Первый этап начнется в 19:00. Подрядчики приступят к фрезерованию старого дорожного покрытия.
Власти попросили автовладельцев освободить проезжую часть и парковки, а также не парковаться на ремонтируемом участке до окончания работ.
Челябинск, Виктор Елисеев
