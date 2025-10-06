Возле мэрии Челябинска отключат светофоры

На улице Тимирязева в Челябинске выключат светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут введены в связи с проведением ремонтных работ.

Завтра, 7 октября, прекратят работу светофоры на пересечении улицы Тимирязева с улицами Елькина и Воровского.

Работы на объектах дорожной инфраструктуры планируется начать в 10:00. Светофоры будут отключены от их окончания.

Челябинск, Виктор Елисеев

