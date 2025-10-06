Возле мэрии Челябинска отключат светофоры

На улице Тимирязева в Челябинске выключат светофоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут введены в связи с проведением ремонтных работ.
Завтра, 7 октября, прекратят работу светофоры на пересечении улицы Тимирязева с улицами Елькина и Воровского.
Работы на объектах дорожной инфраструктуры планируется начать в 10:00. Светофоры будут отключены от их окончания.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»