«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд

Челябинский «Трактор» в Минске потерпел поражение от «Динамо» – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , минчане быстро открыли счет.

Уже на 2-й минуте Даниил Сотишвили перехватил шайбу в средней зоне, скинул ее направо на Андрея Стася, а сам ринулся на пятак. Стясь прострелил во вратарскую, шайба задела Сергея Кузнецова и оказалась у Сотишвили, который был один перед воротами «Трактора» – 1:0, хозяева выходят вперед.

Но на 6-й минуте «динамовцы» оказались в меньшинстве. И на 7-й минутематча Пьеррик Дюбе сравнял счет – 1:1.

До первого перерыва ни одна из команд так и не смогла вновь вырваться вперед.

Зато во втором шайбы посыпались, как из рога изобилия.

На 22-й минуте Виталий Пинчук выводит минчан вперед – 2:1. Через шесть минут Майкл Дэл Колл увеличивает отрыв – 3:1. А на 30-й минуте встречи Виталий Пинчук оформляет дубль, реализовав большинство – 4:1, хозяева уверенно ведут.

В третьем периоде челябинцы бросились отыгрываться. Град ударов посыпался на ворота «Динамо». Но бывший одноклубник «черно-белых» Зак Фукале уверенно отражал все броски гостей.

На 55-й минуте встречи голкипер «Трактора» покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. Но на 57-й минуте Джордан Гросс за подножку отправился на скамью штрафников, и гости потеряли численное преимущество.

Итог – 1:4, четвертое поражение «Трактора» подряд. Челябинцы не одержали пока ни одной победы в этой гостевой серии.

Челябинск, Виктор Елисеев

