7 октября ожидаются следующие события – Челябинск

07.10.2025, вторник

10:00 Челябинск – Городская ярмарка вакансий (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

10:00 Челябинск – Старт Всероссийской профориентационной недели «Нам есть чем гордиться» с участием министр молодежи Челябинской области Юрия Болдырева (Курчатов Центр, ул. Ворошилова, 2)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:30 Челябинск – Встреча литературного клуба «WOLGALAND» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Церемония награждения губернатором Челябинской области Алексеем Текслером работников системы среднего профессионального образования Челябинской области в честь 85-летия региональной системы профтехобразования (образовательный комплекс «Смена», ул. Горького, 38)

11:00 Челябинск – Встреча-поздравление «С Днем мудрости и доброты!» к Международному дню пожилых людей (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи «Осень в акварели» в разговорном английском клубе (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

12:00 Челябинск – Литературный квиз «Есенин и его мир» к 130-летию со дня рождения поэта (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)

14:00 Челябинск – Практикум «Яндекс карты» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Финал XII Всероссийского кинофестиваля «Надежда»(ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

18:00 Челябинск – Концерт ансамблевой музыки (Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского, Большой концертный зал им. Б.М. Белицкого)

