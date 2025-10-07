Челябинск заволокло туманом

Столица Южного Урала утонула в тумане.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, туман накрыл Челябинск в ночные и утренние часы.

По информации Челябинского гидрометцентра, аналогичное явление наблюдалось сегодня утром в Миассе.

Автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении.

Напомним, ранее синоптики предупредили южноуральцев о сохранении на территории региона метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов. Режим НМУ был установлен в семи городах Южного Урала 4 октября. Он продлится до вечера 10 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

