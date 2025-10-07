На Таганае обнаружили новый для парка гриб

Восковые грибы выросли в лесах Таганая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», редкие грибы сотрудники парка обнаружили среди увядающей травы и опавшей листвы.

«Это – редкий гриб гигрофор девичий, новый вид в списке парка. Есть у находки и другое имя – гигроцибе белоснежная, а в Англии ее называют «снежной восковой шляпкой», – рассказали сотрудники.

Как и холодоустойчивые лисички и сыроежки, этот гриб может плодоносить аж до самого снега.

Правда, для грибников он интереса не представляет. Запаха у «таганайской белоснежки» нет, а вкус весьма специфический. Хотя в некоторых источниках гриб назван съедобным.

Челябинск, Виктор Елисеев

