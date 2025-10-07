Подростку из Челябинской области, насмерть сбившему на «Ладе» 17-летнего байкера, вынесли приговор

В Аше оглашен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП с участием 17-летних подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 17-летнего жителя Усть-Катава виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сама трагедия произошла 5 июля 2025 года в поселке Кропачево. В районе улицы Свердлова автомобиль «Лада Приора», выполняя разворот, столкнулся с двигающимся навстречу мотоциклом под управлением 17-летнего водителя.

После удара байкер врезался в стоящий автобус ПАЗ. Подросток скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в больницу. За рулем «Лады» был сверстник мотоциклиста. Водительских прав у него, разумеется, не было.

В ходе предварительного следствия и суда юноша полностью признал вину, попросил прощения у родителей погибшего и возместил моральный ущерб, выплатив 200 тысяч рублей.

Семья погибшего подростка просила, чтобы судья не назначал подсудимому строгое наказание.

В итоге молодого человека приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск

