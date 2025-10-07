В Магнитогорске с хозяйки напавшей на ребенка собаки взыскали 40 тысяч рублей

Суд обязал жительницу Магнитогорска выплатить 40 тысяч рублей 11-летнему ребенку, укушенному ее собакой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска обратилось в суд после проверки, проведенной по заявлению матери 11-летнего магнитогорца.
В мае 2025 года местная жительница выгуливала свою собаку без намордника. Когда мимо животного по тротуару проехал мальчик на велосипеде, пес кинулся на ребенка и укусил за колено.
Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с хозяйки собаки компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего школьника.
Ленинский районный суд Магнитогорска удовлетворил иск, в пользу ребенка с местной жительницы взыскано 40 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
