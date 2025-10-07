Отопление, по-прежнему, включили не всем челябинцам. В мэрии рассказали, куда жаловаться

Власти Челябинска сообщили телефоны, куда можно сообщить об отсутствии отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, жители города, в домах которых нет отопления, помимо своей управляющей компании и районной диспетчерской службы, могут обратиться в администрацию города по любому из ниже перечисленных телефонов:

городская диспетчерская служба – 263-21-21;

ЕДДС – 112;

приемная заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству – 266-18-70.

По данным городских властей, на утро вторника, 7 октября, из-за аварийных ситуаций в областном центре без отопления остаются 28 многоквартирных домов. Сохраняются проблемы и в частном секторе. Здесь из-за повреждений тепла лишены жители 288 индивидуальных домов.

Аварийные бригады коммунальных компаний работают на сетях в круглосуточном режиме, заверили в мэрии.

Напомним, в понедельник в мэрии заявляли, что без отопления остаются 78 многоквартирных домов.

Челябинск, Виктор Елисеев

