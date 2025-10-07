Доставка сим-карт южноуральцам станет мобильнее

«МегаФон» запускает сервис доставки сим-карт в партнерстве с «Самокатом».

Сим-карты «МегаФона» можно будет получить в срок от 15 минут с момента оформления в интернет-магазине оператора. Мобильный оператор запустил в партнерстве с онлайн-ритейлером бесплатную быструю доставку.

Клиентам, желающим получить сим-карту таким способом, достаточно перейти по всплывающему окну на официальном сайте интернет-магазина «МегаФона» и оформить бесплатную доставку. Далее курьеры-партнеры «Самоката» привезут заказ в срок от 15 минут.

«Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнером «Самокат» мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса», – прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

В настоящее время новая услуга доступна в 129 городах России. Кроме интернет-магазина «МегаФона», заказать сим-карты можно и в онлайн-сервисе «Самокат».

Следует отметить, что помимо способов доставки, «МегаФон» расширяет онлайн- и офлайн-каналы дистрибуции сим-карт. На данный момент они представлены в крупнейших маркетплейсах страны, таких как Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, а также в онлайн-магазинах ведущих ретейлеров. Кроме того, сим-карты можно купить в супермаркетах федеральных и региональных сетей, а также в многофункциональных центрах (МФЦ).

Также «МегаФон» активно развивает продажи сим-карт с возможностью удаленной активации. В сентябре этого года показал рост более чем на 50% в сравнении с сентябрем 2024-го, что говорит о востребованности формата. Сим-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам оператора без визита в салон связи: необходимо лишь вставить карту в смартфон, определиться с тарифом в мобильном приложении и выбрать «Активировать сим-карту».

Абонент может активировать текущий номер или перенести в «МегаФон» свой номер от другого оператора. Если у клиента уже есть номер «МегаФона», достаточно выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность с помощью учетной записи на Госуслугах и подписать договор в приложении «Госключ». Активация карты происходит в течение 15 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

