Власти Челябинска планируют потратить на демонтаж и дальнейшее содержание светомузыкального фонтана 9 миллионов рублей

Мэрия Челябинска объявила торги на содержание главного фонтана города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , администрация Челябинска объявила о запросе котировок на выполнение работ по содержанию плавающего светомузыкального фонтанного комплекса на реке Миасс, расположенного в центре города, недалеко от органного зала «Родина».

Начальная цена контракта – 9,15 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 10 октября. Итоги их рассмотрения планируется подвести 14 октября.

Победителю придется поспешить заключить с городскими властями контракт. Согласно конкурсной документации, в период с 16 по 31 октября подрядчику необходимо демонтировать оборудование, разместить его в отапливаемом складском помещении. Там комплекс должен храниться до апреля следующего года.

В апреле фонтан необходимо будет вновь собрать и подготовить к работе. Планируется, что запущен светомузыкальный комплекс будет 1 мая.

Его обслуживание вплоть до 30 сентября 2026 года также будет обеспечивать подрядная организация. Работать в новом сезоне фонтан должен ежедневно с 12:00 до 23:00. При этом с 19:00 до 23:00 – с подсветкой.

Светомузыкальное шоу предполагается запускать с понедельника по четверг в 21:00, 22:00, 22:30, с пятницы по воскресенье – в 20:30, 21:00, 21:40, 22:30. Его продолжительность будет равна 15 минутам.

Напомним, ранее власти Челябинска сообщили, что в нынешнем году светомузыкальный фонтан будет работать до 16 октября.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube