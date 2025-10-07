Власти Челябинска планируют потратить на демонтаж и дальнейшее содержание светомузыкального фонтана 9 миллионов рублей

Мэрия Челябинска объявила торги на содержание главного фонтана города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Челябинска объявила о запросе котировок на выполнение работ по содержанию плавающего светомузыкального фонтанного комплекса на реке Миасс, расположенного в центре города, недалеко от органного зала «Родина».
Начальная цена контракта – 9,15 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 10 октября. Итоги их рассмотрения планируется подвести 14 октября.
Победителю придется поспешить заключить с городскими властями контракт. Согласно конкурсной документации, в период с 16 по 31 октября подрядчику необходимо демонтировать оборудование, разместить его в отапливаемом складском помещении. Там комплекс должен храниться до апреля следующего года.
В апреле фонтан необходимо будет вновь собрать и подготовить к работе. Планируется, что запущен светомузыкальный комплекс будет 1 мая.
Его обслуживание вплоть до 30 сентября 2026 года также будет обеспечивать подрядная организация. Работать в новом сезоне фонтан должен ежедневно с 12:00 до 23:00. При этом с 19:00 до 23:00 – с подсветкой.
Светомузыкальное шоу предполагается запускать с понедельника по четверг в 21:00, 22:00, 22:30, с пятницы по воскресенье – в 20:30, 21:00, 21:40, 22:30. Его продолжительность будет равна 15 минутам.
Напомним, ранее власти Челябинска сообщили, что в нынешнем году светомузыкальный фонтан будет работать до 16 октября.
Челябинск, Виктор Елисеев
