Мэрия Челябинска заключила новый контракт на отлов безнадзорных животных

На отлов бродячих собак власти Челябинска готовы потратить 4,6 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , конкурс на выполнение работ по отлову безнадзорных собак в Челябинске признали несостоявшимся, так как на участие в нем была подана всего одна заявка. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Таким образом, с единственным участником конкурсных процедур администрация города подписала контракт по начальной цене – 4,6 миллиона рублей.

Срок окончания работ по договору – 31 декабря текущего года.

Отметим, что соглашение власти подписали с тем же индивидуальным предпринимателем, с которым работали ранее. Первоначально планировалось, что заключенный к началу 2025 года контракт стоимостью 7,15 миллиона рублей будет действовать 12 месяцев. Однако поскольку финансирование «привязано» к количеству отлавливаемых животных, уже к июню эта сумма была исчерпана, и какое-то время мэрии пришлось работать с бизнесменом по прямым договорам.

Однако в августе договор окончательно закрыли и начали подготовку к новой конкурсной процедуре.

После заключения нового контракта контакты для заявок на отлов бродячих собак не изменились: телефон +7(902)6185659, электронная почта ano1248045@yandex.ru. Также можно обратиться в управление экологии и природопользования Челябинска.

Челябинск

