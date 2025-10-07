российское информационное агентство 18+

Вторник, 7 октября 2025, 16:16 мск

Новости Челябинск

Мэрия Челябинска заключила новый контракт на отлов безнадзорных животных

На отлов бродячих собак власти Челябинска готовы потратить 4,6 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс на выполнение работ по отлову безнадзорных собак в Челябинске признали несостоявшимся, так как на участие в нем была подана всего одна заявка. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Таким образом, с единственным участником конкурсных процедур администрация города подписала контракт по начальной цене – 4,6 миллиона рублей.

Срок окончания работ по договору – 31 декабря текущего года.

Отметим, что соглашение власти подписали с тем же индивидуальным предпринимателем, с которым работали ранее. Первоначально планировалось, что заключенный к началу 2025 года контракт стоимостью 7,15 миллиона рублей будет действовать 12 месяцев. Однако поскольку финансирование «привязано» к количеству отлавливаемых животных, уже к июню эта сумма была исчерпана, и какое-то время мэрии пришлось работать с бизнесменом по прямым договорам.

Однако в августе договор окончательно закрыли и начали подготовку к новой конкурсной процедуре.

После заключения нового контракта контакты для заявок на отлов бродячих собак не изменились: телефон +7(902)6185659, электронная почта ano1248045@yandex.ru. Также можно обратиться в управление экологии и природопользования Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

