Южноуральцы смогут узнать ближайшую точку бесплатного доступа к Wi-Fi

В Челябинской области запустили публичную карту точек бесплатного Wi-Fi.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, жителям и гостям Южного Урала теперь проще найти ближайшую точку бесплатного Wi-Fi как в Челябинске, так и в других городах региона.

Для этого необходимо зайти на Геопортал Челябинской области gis.gov74.ru, выбрать слой «Точки публичного Wi-Fi» и поставить на левой панели экрана галочки напротив одного или нескольких операторов связи для отображения информации на карте.

«Сервис позволяет увидеть адреса более 380 точек Wi-Fi на территории Южного Урала, а также информацию об операторе, оказывающем услугу беспроводного Интернет», – рассказал глава ведомства Игорь Фетисов.

В минцифры региона напоминают, что российским законодательством регулируются правила предоставления доступа к Wi-Fi сетям. Так, для подключения к публичной сети пользователю необходимо подтвердить свою личность. Для этого нужно авторизоваться по номеру телефона, через портал «Госуслуги» или иным способом, позволяющим это сделать.

