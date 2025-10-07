«Металлург» разгромов «Торпедо» продлевает победную серию

Магнитогорский «Металлург» в Нижнем Новгороде не оставил шансов местному «Торпедо» – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже на второй минуте встречи магнитогорцы провели затяжную атаку. Козлов, объехав ворота, отправил шайбу в центр, откуда Даниил Вовченко послал ее в дальний угол ворот – 1:0, «Металлург» открывает счет.

На 9-й минуте Никита Коротков убежал к воротам «Торпедо» и в ближнем бою не оставил голкиперу хозяев шансов – 2:0.

Однако на 10-й минуте магнитогорцы остались в меньшинстве. И на 11-й минуте матча Михаил Абрамов его реализовал – 1:2.

И все-таки последнее слово в периоде сказали гости. На 12-й минуте уже хозяева остались в меньшинстве. И на 14-й минуте Егор Яковлев увеличил отрыв магнитогорцев – 3:1.

Во второй двадцатиминутке команды не стали сбавлять оборотов. Но оказались куда менее точны. Лишь на 23-й минуте удача улыбнулась Валерию Орехову – 4:1.

Начало третьего игрового отрезка обошлось без заброшенных шайб. Но на 53-й минуте один за другим двое нижегородцев оказались на скамье штрафников, и гости не упустили этого шанса. На 55-й минуте Дерек Барак бросил по воротам с острого угла, и шайба от клюшки защитника «Торпедо» влетела в ворота – 5:1.

На 58-й минуте хозяева вновь остались в меньшинстве. И тайм-аут взял наставник магнитогорцев. На 59-й минуте «торпедовец» Сергец Боцков встретил жетским силовым приемом Руслана Исхакова. Михаил Федоров решил вступиться за одноклубника, и сошелся с Бойковым в рукопашной. В итоге оба получили штраф 2+2 за драку.

На 60-й минуте между соперниками вспыхнула еще одна схватка. На сей раз в поединке сошлись Люк Джонсон и Максим Летунов. Так пролетела концовка матча.

5:1, уверенная победа «Магнитки», уже четвертая подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

