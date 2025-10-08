8 октября ожидаются следующие события – Челябинск

08.10.2025, среда

11:00 Челябинск – Гражданский форум «Челябинск многонациональный: действуем Vместе – мыслим, как одна страна» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, зал Galaxy)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная новому проекту Музеев Московского Кремля – выставке «Царь и Патриарх» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Патриотический квиз «Ими славится Россия» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Гала-концерт городского фестиваля творчества пожилых людей «Когда поет душа» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Осенний городок»: аппликация (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:30 Челябинск – Открытый краеведческий урок, приуроченный ко Дню Героев Танкограда «Танкоград, которого мы не знаем» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Музыкально-поэтический вечер «Плесните колдовства» по творчеству поэтессы Ларисы Рубальской (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Лекториум о женском здоровье ( ул. Российская 110 к1, коворкинг «Мой бизнес»)

18:00 Челябинск – Клуб «Литература без границ»: встреча «Сергей Есенин: вспоминаем классику» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Танцевальный флешмоб «Зумба» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube