Челябинец оформил 103 кредита на ни о чем не подозревающих пользователей онлайн-сервисов

20-летний хакер из Челябинска получал кредиты по чужим персональным данным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, действия ушлого южноуральца пресекли сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью регионального полицейского главка.

Оперативники выяснили, что с декабря 2023 по март 2024 года 20-летний челябинец получал в интернете информацию о пользователях абонентскими телефонными номерами, привязанными к онлайн-сервисам. Используя их персональные данные, он оформлял в различных микрофинансовых организациях и банках кредиты на ничего не подозревавших россиян.

К моменту задержания хакер успел получить не меньше 103 займов на общую сумму более 600 тысяч рублей. Суммы финансовых обязательств варьировались от 5 тысяч до 150 тысяч рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 37 жителей различных регионов России, включая Челябинскую область, а также 9 кредитных и микрофинансовых организаций.

Расследования по всем эпизодам были объединены в одно уголовное дело. Его материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Калининский районный суд Челябинска.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube