Уральские металлурги улучшили позиции в рэнкинге устойчивого развития бизнеса

Группа ММК улучшила показатели в глобальном ESG-рэнкинге агентства «Эксперт РА».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Группа ММК вплотную подобралась к первой десятке ESG ежегодного рэнкинга ESG-прозрачности российского бизнеса, подготовленного аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА».

В отраслевом разрезе металлурги Магнитки подтвердили статус одного из лидеров устойчивого развития.

Напомним, в основе рейтинга лежит анализ нефинансовых отчетов компаний-участников за 2024 год.

Помимо анализа отчетности с точки зрения стандартов раскрытия информации и следования рекомендациям Минэкономразвития России, эксперты обращают внимание на качество внутреннего управления в компаниях, уровень экологической ответственности и роли участников рэнкинга в жизни общества. Также оценивается степень внутреннего контроля с позиций соответствия практик ESG национальным и международным стандартам.

«Отчетность об устойчивом развитии является основным элементом интегрированного годового отчета Группы ММК, который был опубликован в июне текущего года. В нем в полном объеме и максимально предметно отражена деятельность Группы по реализации человекоцентричных социальных инициатив и экологических проектов, а также корпоративных практик, направленных на благополучие сотрудников. Эти направления работы являются приоритетными для ММК, учитываются при принятии стратегических решений», – заверили представители ММК.

По итогам 2024 года Группа ММК заняла в глобальном рэнкинге 11-е место среди почти 200 крупнейших компаний и предприятий страны, улучшив свою позицию. В рейтинге участников рынка черной металлургии компания подтвердила статус одной из самых ESG-ориентированных в отрасли.

«Мы видим на практике, что внедрение и реализация ESG-принципов внутри головной компании и дочерних обществ влияет на их конкурентоспособность и финансовые результаты, отражается на благополучии сотрудников, лояльности клиентов и партнеров, – отмечает директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ММК Ярослава Врубель. – Эффективность наших усилий в данном случае обеспечивается проникновением треков устойчивого развития во все аспекты деятельности ММК, как во внутреннем, так и во внешнем периметрах. Важно и то, что глобальные и точечные социальные, экологические, корпоративные программы запускаются Группой ММК с четким пониманием результатов, которых мы хотим достичь. Инициативы по улучшению экологии, созданию комфортных условий для работы и семейной жизни, проекты поддержки старшего поколения и инклюзивности в обществе признаются успешными только, если они реально меняют жизнь людей к лучшему или ощутимо улучшают бизнес-показатели».

