Высокопоставленного полицейского задержали в Челябинске сразу после увольнения

Бывшего замначальника ГАИ Челябинска задержали по подозрению в получении взятки асфальтом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего заместителя начальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о задержании сотрудника ведомства подтвердили. Не называя его имени и должности и отметив, что из органов внутренних дел он был уволен 6 октября.

«Предварительно установлено, что должностное лицо подозревается в получении взятки в виде асфальтовой смеси на несколько сотен тысяч рублей и превышении должностных полномочий», – рассказали представители силового ведомства.

Собранные оперативниками собственной безопасности регионального полицейского главка материалы направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube