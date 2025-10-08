Глава южноуральского муниципалитета подал в отставку

Глава Троицкого района в Челябинской области подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Тимур Мухамедьяров, возглавлявший Троицкий район с 2018 года, сложил свои полномочия. Об этом сообщают источники, близкие к администрации.

От официальных комментариев власти пока воздерживаются.

Напомним, Троицкий район находится в настоящее время в стадии преобразования в муниципальный округ. В сентябре прошли выборы первого состава окружного парламента.

Вчера, 7 октября, собрание депутатов Троицкого муниципального округа объявило о начале приема документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.

Сами выборы планировалось провести 25 ноября текущего года.

Челябинск

