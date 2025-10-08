В отношении экс-замначальника ГАИ Челябинска возбудили уголовное дело

В Следственном комитете раскрыли подробности задержания бывшего высокопоставленного челябинского полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Олега Жиляева возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, в период с 1 января 2024 года по 15 мая текущего года высокопоставленный полицейский (он был уволен из органов внутренних дел позавчера, 6 октября) требовал, чтобы его подчиненные не привлекали к административной ответственности руководство ООО «Капиталстрой» и сотрудников дорожной фирмы за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

За аналогичные указания своим сотрудникам он получил от хозяина коммерческой организации взятку асфальтобетонной смесью общей стоимостью не менее полумиллиона рублей.

Следователи провели обыски дома и по месту работы челябинца, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube