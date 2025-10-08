Глава миндортранса Южного Урала признался в растрате

Высокопоставленный южноуральский чиновник признал вину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , один из фигурантов уголовного дела о растрате почти 3 миллиардов рублей в бытность губернатором Челябинской области Бориса Дубровского дал признательные показания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Предъявляемые ему обвинения признал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Напомним, чиновника задержали в феврале текущего года. Вместе с ним суд отправил в СИЗО экс-министра Дмитрия Микулика, замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анну Курьянову, а также бывших руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова.

Задержания в миндортрансе начались в декабре прошлого года, когда по подозрению в злоупотреблении полномочиями в СИЗО отправили первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко – давнего соратника главы региона, работавшего с ним еще в мэрии Норильска.

В середине февраля текущего года по подозрению в коррупционных преступлениях были задержаны и отправлены в Москву Нечаев, Микулик, Куликов, Зырянов и Зарипов. В мае к ним присоединилась Курьянова.

По данным следствия, все они могли быть причастны к растрате бюджетных средств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

