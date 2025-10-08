В Южноуральске задержали пьяного электровелосипедиста

Водителя электровелосипеда задержали в Челябинской области за нетрезвое вождение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, 39-летнего мужчину остановили в минувшие выходные около 2 часов ночи у дома №71 по улице Победы в Южноуральске.

При проверке документов автоинспекторы поняли, что водитель электровелосипеда «Revolve 800» пьян. В ходе медосвидетельствования выяснилось, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе почти в десять раз превышает допустимое – 1,43 миллиграмма на литр при допустимой норме 0,16 миллиграмма на литр.

В итоге электровелосипед у южноуральца забрали и поместили на территорию отдела полиции. В отношении водителя будут приняты соответствующие меры.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube