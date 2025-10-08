В Челябинске завершили дело о банкротстве структуры областного правительства

С властей Челябинской области потребовали больше миллиона рублей за судебные издержки и работу конкурсного управляющего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, определением от 7 октября текущего года конкурсное производство, открытое в отношении АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», завершено.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью объявили привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области.

Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось. Так, структура должна была сопровождать резидентов ТОСЭР. Но к маю 2019 года в четырех зарегистрированных на территории Южного Урала ТОСЭР действовали лишь 14 резидентов, которые создали 280 новых рабочих мест.

В итоге в мае 2019 года власти региона приняли решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Но на этом история структуры не закончилась. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала это необоснованным и потребовала уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. А в сентябре 2022 года агентство признали банкротом, начав в отношении него конкурсное производство. После этого конкурсный управляющий пытался возместить хотя бы часть денег. Так, он потребовал вернуть на баланс структуры 131 квартиру в поселке «Белый хутор», купленных через агентство для актеров челябинских театров. Впрочем, истец был готов удовлетвориться денежной компенсацией в 393,7 миллиона рублей от правительства региона. Однако суд иск отклонил.

Позднее была предпринята попытка привлечь к субсидиарной ответственности экс-губернатора и других высокопоставленных южноуральцев. Но и она закончилась неудачей.

В итоге выплатить задолженность налоговикам АИР так и не смогло, и в августе нынешнего года ФНС инициировала завершение процедуры банкротства.

Вчера, 7 октября, суд постановил конкурсное производство прекратить.

Впрочем, к истории агентства суд еще вернется. 31 августа он рассмотрит ходатайство о взыскании с учредителя АИР – министерства экономического развития Челябинской области судебных расходов и вознаграждения конкурсного управляющего в размере более 1 миллиона рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube