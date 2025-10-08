В деле экс-сотрудника банка в Челябинске всплыла еще одна взятка – на 25 миллионов рублей

Бывшего высокопоставленного сотрудника банка в Челябинске подозревают в получении еще одной взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела финансирования недвижимости челябинского филиала одного из банков, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с ноября 2020 по ноябрь 2023 года челябинский банкир получил от представителя строительной компании 25 миллионов рублей. За это он обещал застройщику помочь в открытии и поддержании кредитных линий, а также ускорить процесс одобрения и выдачи займов в банке.

Напомним, экс-сотрудника кредитного учреждения задержали в сентябре этого года. Согласно материалам первого уголовного дела, в 2023 году он получил через посредника 1 миллион рублей за способствование открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком.

Еще раньше, в июне текущего года силовики задержали двух экс-сотрудников банка, способствовавших, по мнению следователей, выдаче того же кредита. Челябинцам, бывшим на момент преступления исполнительным директором – начальником отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам и клиентским менеджером того же подразделения предъявили обвинение в получении через посредника более 13 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

