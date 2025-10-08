Фестиваль Юрия Башмета на Южном Урале пройдет под знаком 185-летия Чайковского

В Челябинске продет VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства Челябинской области, большой музыкальный форум пройдет в регионе с 14 по 19 октября.

Фестиваль Юрия Башмета на Южном Урале – один из самых молодых проектов маэстро. Впервые он прошел в Челябинске в 2018 году.

В дальнейшем география культурного праздника постоянно росла. В рамках фестиваля прошли концерты в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Сатке, Трехгорном, Троицке.

В нынешнем году центром культурного слета, по традиции, станет Челябинск. Также представления пройдут в Магнитогорске, Миассе и Снежинске.

«Программа фестиваля обычно насчитывает не только концерты, но и музыкально-театральные постановки. А среди участников – не только именитые звезды, которые приезжают на Южный Урал специально на фестиваль маэстро, но и молодые таланты, которые растут и развиваются вместе с фестивалем, – рассказали в региональном минкульте. – Среди участников фестиваля этого года: народный артист России Евгений Миронов, скрипачи Павел Милюков и Валерия Абрамова, Дарья Егорова (виолончель), Федор Освер (гобой), Рамиля Баймухаметова (сопрано). Традиционный участник фестиваля – камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета».

Фестивальная программа в этом году практически полностью посвящена 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского. Концерты «Чайковский-гала» пройдут в Снежинске, Миассе, Магнитогорске и Челябинске (на базе Челябинского университета) 14, 16, 17 и 18 октября. Поклонники классической музыки смогут услышать Andante из струнного квартета №2, три пьесы для скрипки и струнных – «Мелодия», Скерцо и «Русский танец» (солистка – Валерия Абрамова), а также «Воспоминание о Флоренции» для струнного оркестра. Кроме того, слушателей Снежинска ждет ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» в переложении для гобоя и струнных (солист – Федор Освер), а зрителей остальных трех городов – Pezzo capriccioso для виолончели и струнных (солистка – Дарья Егорова).

Гала-концерт открытия фестиваля состоится 15 октября. На сцене концертного зала имени Сергея Прокофьева также будут звучать произведения Чайковского: Элегия Самарина, Pezzo capriccioso для виолончели и струнных (солистка – Дарья Егорова), ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» в переложении для гобоя и струнных (солист – Федор Освер), романсы «Я вам не нравлюсь» и «Ночи безумные» (солистка – Рамиля Баймухаметова), а также пьесы для скрипки и струнного оркестра «Размышление», «Мелодия», Вальс-скерцо в исполнении лауреата конкурса Чайковского, скрипача Павла Милюкова и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Во втором отделении концерта прозвучит «Воспоминание о Флоренции».

Завершится фестиваль 19 октября, также в концертном зале имени Прокофьева, моноспектаклем «Ван Гог. Письма к брату». Эпистолярное наследие непризнанного при жизни художника публике представит Евгений Миронов. Полноценным участником постановки станет ансамбль «Солисты Москвы».

Однако фестиваль не ограничится концертной программой. В рамках культурного форума пройдут творческая встреча Юрия Башмета с Детско-юношеским симфоническим оркестром Челябинской области, мастер-классы концертмейстеров «Солистов Москвы», занятия с молодыми талантливыми музыкантами в рамках Образовательного центра Юрия Башмета в регионе.

Челябинск, Виктор Елисеев

