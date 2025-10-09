9 октября ожидаются следующие события – Челябинск

09.10.2025, четверг

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:00 Челябинск – Районный тур городского фестиваля творчества пожилых людей «Когда поет душа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

10:30 Челябинск – Встреча литературного клуба «WOLGALAND» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Поэтический праздник «Ее величество – Осень» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Православная выставка-форум «Радость Слова» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

13:00 – 15:00 Челябинск – Игротека: играем в настольные игры (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Презентация книги Ольги Моревой «Книга на Урале во второй половине XIX – начале ХХ века: распространение и чтение» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Внеклассные уроки «Читаем все!» – Библиотека №12 (ул. Тухачевского, 8, 251-55-35)

14:00 Челябинск – Акция «Читаем Гоголя. Читаем вслух» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Октябрьские зарисовки «Букет из листьев» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

14:00 Челябинск – Практикум «Передача файлов со смартфона» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Персональные консультации по справочно-правовым системам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Мастер-класс Галины Ганджа «Осенние листья» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Золотые слова на листьях: искусство прописей» для взрослых (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

