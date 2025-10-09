В Челябинске задержали директора парка Гагарина

Руководителя центрального парка Челябинска задержали за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении директора муниципального автономного учреждения, подведомственного комитету по культуре администрации Челябинска, возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия.

Известно, что директор ЦПКиО имени Гагарина Жазит Нургазинов задержан. У него дома и на рабочем месте, а также в комитете по культуре прошли обыски.

По данным следствия, в период с января 2023 года по июнь 2024 года руководитель парка заключил с коммерческой организацией договор на поставку аттракционов. Деньги на покупку оборудования – больше 86 миллионов рублей администрация парка взяла из субсидии в 400 миллионов рублей, полученной из городского бюджета на развитие и благоустройство территории, проведение капитальных и текущих ремонтов, а также укрепление материально-технической базы учреждения.

При этом директор ЦПКиО прекрасно знал, что никакой экономической целесообразности в приобретении аттракционов нет: в парке вовсю идут работы по реконструкции, и часть объектов подлежала демонтажу. Кроме того, часть оборудования купили по заведомо завышенной стоимости, и ввиду значительного износа вряд ли бы на него нашлись претенденты, помимо щедрого руководства МАУ.

В результате администрации города был причинен материальный ущерб на сумму 86 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении директору ЦПКиО обвинения и избрании меры пресечения, следствие устанавливает возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube