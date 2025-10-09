В Челябинской области обнаружили новые территории, «захваченные» вредителями

На шести территориях Южного Урала объявили карантин из-за нашествия вредителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2025 году в ходе фитосанитарного мониторинга в Челябинской области специалисты ведомства обследовали площадь в 2,7 миллиона гектаров, или 32% территории региона.

По итогам исследований на 6 новых территориях введен карантин. Общая площадь новых фитосанитарных зон составляет 4,8 тысячи гектара: три зоны по уссурийскому полиграфу в Миассе, две зоны по повилике в Челябинске и одна зона по нематоде в Аргаяшском районе.

Также подтверждено действие ограничительных мероприятий на 133 ранее определенных участках на площади 8,1 тысячи гектара по 9 видам карантинных объектов.

По данным ведомства, самыми многочисленными вредителями на Южном Урале остаются большой и малый черные еловые усачи и черный сосновый усач. Они обитают во всех 36 районах Челябинской области. Карантинная фитосанитарная зона по ним охватывает 2,6 миллиона гектаров.

В шести районах региона ветеринарные врачи подтвердили наличие сибирского шелкопряда (на площади 119,1 гектара) и уссурийского полиграфа (57,6 гектара).

Горчак ползучий захватил 17,6 гектара площадей зерновых культур. Золотистая картофельная нематода замечена на площади 0,27 гектара в 2 территориях Южного Урала. Повилика, вредитель растений, обнаружена на площади в 0,07 гектара. Присутствие опасного для тепличных культур западного цветочного трипса зафиксировано на 0,045 гектара.

Управление Россельхознадзора направило собственникам земель, где зафиксированы вредители, рекомендации по локализации очагов и ликвидации популяций карантинных объектов.

Челябинск

