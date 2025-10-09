Дышать в Челябинске станет еще труднее. Режим НМУ ужесточили

В Челябинске повысили степень опасности неблагоприятных метеоусловий.

Как уже сообщали «Новый День» в челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, наблюдаются в регионе с 4 по 10 октября.

В связи с этим, в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше, Магнитогорске и Аше с 4 октября действовал режим НМУ первой степени опасности.

Однако сегодня, 9 октября, ситуация в атмосферном воздухе Челябинска ухудшится. С 12 часов 9 октября до 19:00 10 октября в областном центре будет действовать режим НМУ второй степени опасности. Это значит, что концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе может превысить 3 ПДК (против 1 ПДК при первой степени).

Промышленные предприятия в условиях режима НМУ второй степени опасности обязаны снизить объем выбросов на 20-40%.

В остальных шести городах Южного Урала, для которых синоптики составляют прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях, до 19 часов 10 октября продолжат действовать прежние ограничения.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды лучше отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду желательно выбирать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск

