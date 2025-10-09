Руководителя УМВД Челябинска отстранили от должности

В управлении МВД Челябинска после задержания бывшего высокопоставленного полицейского началась служебная проверка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления МВД Челябинска Андрей Меньшенин временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Временное отстранение руководителя связано с начавшейся в городском управлении министерства внутренних дел России служебной проверкой.
Напомним, вчера, 8 октября, стало известно о задержзании бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Олега Жиляева. В отношении уволившегося из ГАИ 6 октября бывшего высокопоставленного полицейского возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также получения взятки в крупном размере.
По версии следствия, он получил от хозяина одной из дорожных компаний около 100 тонн асфальтобетонной смеси стоимостью не менее полумиллиона рублей за то, что его подчиненные не привлекали к ответственности руководство и сотрудников фирмы за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.
Челябинск, Виктор Елисеев
