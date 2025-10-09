Руководителя УМВД Челябинска отстранили от должности

В управлении МВД Челябинска после задержания бывшего высокопоставленного полицейского началась служебная проверка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начальник управления МВД Челябинска Андрей Меньшенин временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Временное отстранение руководителя связано с начавшейся в городском управлении министерства внутренних дел России служебной проверкой.

Напомним, вчера, 8 октября, стало известно о задержзании бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Олега Жиляева. В отношении уволившегося из ГАИ 6 октября бывшего высокопоставленного полицейского возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, он получил от хозяина одной из дорожных компаний около 100 тонн асфальтобетонной смеси стоимостью не менее полумиллиона рублей за то, что его подчиненные не привлекали к ответственности руководство и сотрудников фирмы за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

