Вспышка кишечной инфекции в одной из школ Трехгорного. Прокуратура начала проверку

Ученики одной из школ Трехгорного массово обратились к врачам с признаками отравления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , семь учащихся школы №110 попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщил глава ЗАТО Трехгорный Данил Громенко.

У других школьников, обратившихся за помощью, медики зафиксировали легкое течение болезни и направили их домой на амбулаторное лечение.

В образовательном учреждении введено дистанционное обучение. Созван оперативный штаб при главе города.

Проводятся обследование больных и контактных лиц, персонала пищеблока на условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, в том числе на вирусы. В ближайшую неделю все, контактировавшие с заболевшими, будут находиться под медицинским наблюдением. Кроме того, проведен отбор образцов и проб пищевой продукции, суточных проб воды, смывов с предметов внешней среды.

Причина возникновения эпидемиологической ситуации станет известна после получения результатов лабораторных исследований.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube