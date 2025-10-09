На Южном Урале вынесли приговор по делу о попытке изнасилования и убийстве 17-летней девушки 30 лет назад

Жителю Башкирии, жестоко расправившемуся с 17-летней девушкой 30 лет назад, вынесли приговор.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд поставил точку в жуткой истории с попыткой изнасилования и убийства молодой жительницы Карабаша.
61-летнего жителя Стерлитамака (Башкортостан) признали виновным убийстве с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, сопряженном с изнасилованием.
Сама трагедия произошла в июне 1994 года в Карабаше. Тогда мужчина напал на 17-летнюю девушку. Изверг попытался изнасиловать подростка, но девушка стала сопротивляться и пыталась звать на помощь. Тогда разъяренный насильник схватил камень и стал наносить своей жертве удары по голове. От полученных травм она скончалась на месте.
Лишь в 2024 году силовики смогли установить причастность к совершению преступления жителя Башкирии, которому к тому времени исполнилось 60 лет.
Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Удовлетворен также гражданский иск матери погибшей о взыскании 1 миллиона рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»