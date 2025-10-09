Число южноуральских школьников, слегших с кишечной инфекцией, превысило 20 человек

16 школьников из Трехгорного попали в больницу в Самаре.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Трехгорном возбуждено уголовное дело по факту заболевания школьников.
Напомним, ранее информацию о госпитализации учащихся школы №110 подтвердили в мэрии Трехгорного.
На последним данным городских властей, в больнице в настоящее время находятся восемь школьников. Кроме того, еще 16 учащихся этой же школы попали в больницу в Самаре. Детям стало плохо в поезде, следовавшем в Ставропольский край (школьники направлялись в Железноводск).
По информации управления Роспотребнадзора по Самарской области, 16 юных пассажиров, ехавших поездом «Тында-Кисловодск», госпитализировали в детскую инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции. По данным лабораторных исследований, у заболевших выявлен норовирус. Их состояние – удовлетворительное.
В следственном отделе СКР по городу Усть-Катав возбуждено уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание людей.
Деятельность школы временно приостановлена. Обучение проходит в дистанционном формате.
Челябинск, Виктор Елисеев
