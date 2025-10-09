В России начал работу новый дата-центр на отечественном оборудовании

Новый дата-центр на импортозамещенном оборудовании заработал в России.

Новый центр обработки данных (ЦОД) «МегаФон» запустил в эксплуатацию в Санкт-Петербурге. Его инженерные системы используют оборудование российского производства.

На данный момент это крупнейшая площадка для размещения сетевой инфраструктуры оператора. Его главная задача – обеспечение надежности и устойчивости сети, а также хранение и обработка больших объемов данных, которыми пользуются абоненты «МегаФона» по всей стране.

«Отличительная черта нашего инфраструктурного объекта наряду с отечественным происхождением оборудования – его энергоэффективность. Мы спроектировали и построили ЦОД с учетом собственной технической экспертизы и уникального российского инженерного опыта, – рассказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов. – Особый предмет для гордости – отечественное климатическое оборудование, которое по своей энергоэффективности ни в чем не уступает мировым аналогам. Более того, мы постоянно увеличиваем объем импортозамещения, что дает стимул к развитию местным разработчикам и производителям, а также укрепляет технологический суверенитет отрасли».

Климат в машинных залах нового дата-центра обеспечивают вентиляционные установки, сделанные в России. Режим работы выбирается автоматически в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Исходя из внешних условий применяется воздушное охлаждение, водные маты или фреоновые компрессоры. Повысить эффективность отвода тепла в новом ЦОДе позволяют гермозоны с изоляцией «горячего» коридора. Нагретый воздух собирается в отдельной камере, выносится в установку, где охлаждается в выбранном режиме, и возвращается в машинный зал. Такой способ охлаждения оборудования помогает снизить энергозатраты и увеличить производительность.

Кроме того, в дата-центре установлены отечественные системы противопожарной безопасности, трансформаторы и высоковольтные ячейки. Работа всех систем в режиме 24/7 контролируется с помощью систем мониторинга.

Новый ЦОД построен по модульной технологии. Благодаря этому в течение ближайших лет можно будет ввести в эксплуатацию еще несколько машинных залов. Всего по проекту запланировано строительство двух корпусов дата-центра с возможностью размещения более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.

Постоянное увеличение объемов передаваемых и обрабатываемых данных от абонентов, а также необходимость обеспечения и поддержания работы сети на высоком уровне стали решающими факторами для открытия оператором собственных ЦОДов. В этом году уже построены и введены в эксплуатацию новые дата-центры «МегаФона» в Твери и Екатеринбурге. Они также могут быть масштабированы. Всего геораспределенная сеть оператора насчитывает более 115 центров обработки данных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube