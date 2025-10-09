На улице рядом с мэрией Челябинска продолжают отключать светофоры

В центре Челябинска отключат еще один светофор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 10 октября, с 9:00 до окончания работ планируется отключить светофор на пересечении улиц Кирова и Тимирязева.

Отметим, ремонтные работы на светофорных объектах, расположенных на улице Тимирязева, пролегающей рядом со зданией городской администрации, начались на этой неделе во вторник, 7 октября. Тогда рабочие отключили светофоры на пересечении улицы Тимирязева с улицами Елькина и Воровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

