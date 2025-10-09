«Трактор» прервал серию поражений

Челябинский «Трактор» на домашней арене в овертайме одолел «Барыс» из Астаны – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч начался обескураживающе для хозяев.

На 2-й минуте встречи игроки «Барыса» перехватили шайбу в средней зоне, Максим Мухаметов влетел в зону «Трактора» и из-под защитника отправил шайбу под перекладину – 1:0, астанинцы открывают счет. И на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе клуба из Казахстана.

Лишь на 23-й минуте Джордан Гросс от синей линии набросил на пятак, шайба отскочила в центр, и Андрей Светлаков с разворота отправил ее в сетку, пока Михаил Горюнов-Рольгизер закрывал обзор голкиперу «Барыса» – 1:1.

Чуть больше десяти минут после этого команды провели без заброшенных шайб. Но на 33-й минуте встречи хозяева остались вчетвером, и на 34-й минуте Семен Симонов реализовал численное преимущество – 2:1, гости снова повели.

И все-таки на последней минуте периода «черно-белые» сумели дожать астанинцев. На 40-й минуте Василий Глотов из-за ворот выскочил на пятак, бросил низом, голкипер «Барыса» парировал, но первым к шайбе успел Александр Кадейкин – 2:2.

В третьей двадцатиминутке обе команды пытались обострять. Чаще это получалось у хозяев. Но до заброшенных шайб дело не доходило.

За 37 секунд до сирены хозяева остались в меньшинстве – снова челябинцы плохо следят за количеством игроков на льду. До окончания третьего периода «черно-белые» отбивались успешно.

Не дали хозяева «Барысу» реализовать численное преимущество и в овертайме. А на 64-й минуте встречи Михаил Григоренко поставил точку – 3:2, первая победа «Трактора» после четырех поражений.

Челябинск, Виктор Елисеев

